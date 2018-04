Affaire Noyer: Lelandais a reconnu une "bagarre" ayant entraîné une chute mortelle

Des restes du crâne de la victime avaient été découverts sur un chemin de randonnée en septembre à Cruet, petite commune de Savoie située au pied du massif des Bauges et proche de Montmélian, à une vingtaine de kilomètres de Chambéry. D'autres ossements y ont été découverts depuis.

Le parquet a apporté ces "précisions" sur les aveux du mis en cause "afin d'éviter la propagation d'informations inexactes, conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale et en accord" avec les magistrats instructeurs.

La radio RTL a écrit vendredi matin sur son site internet que Nordahl Lelandais avait "craqué et reconnu le meurtre, comme pour Maëlys", en parlant à l'antenne d'un "accès de violence inouïe et irrépressible" dont le suspect serait "coutumier (...) quand on s'oppose à lui, quand on lui dit non".

Dans l'affaire Maëlys, l'ancien maître-chien de 35 ans est mis en examen pour meurtre mais il a seulement reconnu un décès accidentel de la fillette, qui avait disparu lors d'un mariage fin août en Isère et dont le corps a été retrouvé à la mi-février sur les indications de Nordahl Lelandais.