Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais de nouveau entendu et conduit sur les lieux des fouilles

Cette deuxième audition signifie que les magistrats possèdent des éléments nouveaux sur lesquels ils souhaitent interroger le prévenu, qui a jusqu'ici toujours nié avoir enlevé la fillette de 9 ans le 27 août dernier. Cette journée pourrait donc marquer un tournant dans l'enquête.

Plusieurs éléments pèsent sur le jeune homme et notamment l'ADN de la fillette, retrouvé dans son véhicule. Il a précédemment été mis en examen pour enlèvement et pour meurtre et placé en détention provisoire.