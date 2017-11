Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais, un principal suspect au profil trouble

Originaire de la ville de Domessin, un village de Savoie jouxtant Pont-de-Beauvoisin et situé à quelques minutes de la salle polyvalente où l'enfant a disparu, Nordahl Lelandais vivait toujours chez ses parents à l'âge de 34 ans. Ex-militaire, il était au moment des faits en arrêt maladie. Passionné par les chiens et les voitures, il était un vendeur et un consommateur de cocaïne connu. Il avait auparavant fait de la prison pour incendie volontaire.

Plusieurs jeunes femmes qui ont, par le passé partagé la vie de l'ancien militaire, ont décrit aux enquêteurs un personnage "manipulateur", "menteur" et même "violent"."Elles racontent toutes la même chose: Nordahl les traquait, les harcelait, les suivait en voiture pour tenter de les percuter", rapporte Le Dauphiné libéré. Personne n'est vraiment capable de dire qui a invité cet étrange personnage au mariage du 27 août, où il a fait une brève apparition, pour le vin d'honneur et pour le dessert.

Les familles de Maëlys et de Nordahl Lelandais, qui se croisent régulièrement dans les rues de Pont-de-Beauvoisin, se livrent une guerre sans merci. Les proches du suspect soutiennent mordicus que ce dernier est innocent, évoquant une enquête à charge. Ils affirment également recevoir des menaces régulières de la part de la famille de la disparue: "Les menaces concernent aussi ma famille. Il y en a qui sont venus me voir, qui sont... un cousin de Maëlys surtout", a confié le frère du suspect, Sven Lelandais, à France-Soir. De son côté, la famille de Maëlys décrit ce dernier en train de faire le "fanfaron" dans les rues de Pont-de-Beauvoisin.

Ce jeudi, Nordahl Lelandais devra notamment répondre des nouvelles images aux mains des enquêteurs, qui montrent le véhicule du suspect aux alentours de 3h du matin la nuit du mariage. On peut apercevoir de manière nette sur le siège passager une petite silhouette blanche vêtue comme l'était Maëlys le soir du mariage.