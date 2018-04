Affaire Maëlys: l'ex-petite amie de Nordahl Lelandais avait déposé plainte un mois avant le meurtre

Des violences qui vont culminer en juillet 2017, un mois avant l'enlèvement et la mort de Maëlys. Là, Nordahl Lelandais va volontairement percuter la voiture de son ex. La jeune femme échappe de peu à la collision et décide de porter plainte auprès des gendarmes. Malheureusement, "cette plainte n'aura pas de suites", note RTL.

Selon Le Parisien, la jeune femme a également porté plainte contre Lelandais en septembre 2017 après avoir découvert qu'il avait diffusé sur YouPorn des vidéos de leurs ébats.