Affaire Maëlys: les auditions non filmées du suspect invalidées par la justice

Selon une information BFMTV, la cour d'appel de Grenoble a annulé les auditions non filmées de la première garde à vue du suspect dans la disparition de la petite Maëlys, le 27 août dernier.

En raison d'une erreur de procédure, les déclarations de l'ex-militaire de 34 ans n'avaient alors pas été filmées, alors que le code pénal l'exige pour une affaire criminelle.

Les enquêteurs assurent s'être "préparés" de longue date à cette probable annulation et ne pas attacher trop d'importance à ces premières déclarations qui faisaient surtout apparaître, selon eux, les "contradictions" de celui qui a toujours nié être impliqué dans la disparition de la fillette.



Une extension de l'annulation à la seconde garde à vue - celle qui a débouché sur sa mise en examen pour enlèvement après la découverte d'une trace ADN de la fillette dans sa voiture - serait autrement plus déstabilisante. Mais la chambre de l'instruction ne devrait pas aller jusque-là et les juges chargés du dossier - deux femmes et un homme - devraient pouvoir ré-interroger Nordahl Lelandais, qu'ils n'ont pas revu depuis son incarcération le 3 septembre

Trois mois après la disparition de la petite fille en Isère, l'homme suspecté de l'avoir enlevée, Nordahl Lelandais, pourrait être dans la foulée enfin ré-entendu par les juges d'instruction.

>> A LIRE AUSSI - Affaire Maëlys: de nouvelles photos accablent le principal suspect