Affaire Maëlys: le père du suspect "sûr et certain" de l’innocence de son fils

L'étau se resserre autour du suspect dans l'affaire Maëlys, désormais mis en examen pour meurtre et plus seulement pour enlèvement, mais Nordahl Lelandais nie toujours toute implication dans la disparition de la fillette il y a trois mois en Isère.

Son père vient appuyer sa défense et a témoigné sur RTL ce vendredi matin. Il assure que son fils est innocent et en est même "sûr et certain". "Ca ne peut pas être Nordhal. C'est un garçon très gentil, qui aime bien les enfants. jamais jamais il ne ferait des choses comme ça. Il n'y a pas de raisons d'ailleurs. Ils n'ont pas de preuve. L'histoire de la voiture avec une forme ça ne tient pas debout. Justement il dit que ce n'était pas sa voiture."

Interrogé pendant plus de six heures par trois juges de Grenoble qui ne l'avaient pas revu depuis son incarcération le 3 septembre, Nordhal L, ancien maître-chien de l'armée âgé de 34 ans, assisté de trois avocats, s'est "exprimé longuement, calmement, avec beaucoup de sang-froid et a maintenu toutes ses dénégations", a déclaré le procureur Jean-Yves Coquillat jeudi. Le mystère reste donc entier pour l'instant.

