Affaire Maëlys: l'avocat du suspect s'expliquera lundi sur BFMTV

"Je ne voulais pas m'exprimer mais quand j'entends un procureur requérir derrière un micro et mentir... je veux 20 minutes d'explications et BFM me les donne", a dit à l'AFP Maître Jakubowicz. Il faisait référence à la conférence de presse, d'une vingtaine de minutes, tenue jeudi à l'issue de la seconde audition de Nordahl Lelandais devant les juges d'instruction grenoblois.



"Je ne céderai pas aux petites phrases derrière un micro au dernier moment. Ce qui est en train de se passer est scandaleux, nous avons tous notre part de responsabilité, avocats compris", a ajouté l'avocat de la défense.

Le procureur de la République Jean-Yves Coquillat y avait annoncé la mise en examen pour meurtre, en plus du chef d'enlèvement, de Nordahl Lelandais. Il avait détaillé la chronologie de la soirée, les déplacements du suspect et fait état de la présence sur des enregistrements vidéo d'une "silhouette humaine" frêle et vêtue de blanc, pouvant être l'enfant disparue, dans une voiture correspondant à celle de l'homme mis en cause.

Le procureur avait aussi rapporté les dénégations réitérées de Nordahl Lelandais à son implication dans la disparition de la fillette de 9 ans lors de cette noce à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Il avait rappelé à plusieurs reprises la présomption d'innocence dont Nordahl Lelandais bénéficie.

.