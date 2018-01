Affaire Maëlys: l’avocat de Nordahl Lelandais dénonce un "acharnement" médiatique

L’avocat lyonnais est ainsi revenu sur l’heure de la disparition de la petite Maëlys qui serait survenue, selon le témoignage récent de l’un des convives, à 2h45. Deux minutes plus tard, soit 2h47, une caméra de vidéosurveillance aurait enregistré l’image supposée de la voiture de Nordahl Lelandais. Une chronologie des événements contestée par Alain Jakubowicz qui affirme que la disparition de la fillette se serait produite entre 3h15 et 3h30 et que son client n’a quitté le mariage qu’aux alentours de 3h55.

"On doit chercher parmi les gens qui étaient encore présents au mariage entre 3h15 et 3h30. Mais on est tellement convaincu que c’est lui qu’on néglige d’autres pistes, ce qui est révoltant", a-t-il conclu.