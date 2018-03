Affaire Maëlys: la sœur de Nordahl Lelandais sort du silence

Après une garde à vue le 31 août, son frère est relâché. Pour Alexandra Lelandais, l'affaire est terminée: "Les gendarmes avaient posé leurs questions, mon frère était innocent, ils l'ont relâché. Point". L'affaire est pourtant loin d'être terminée. Le 4 septembre, une amie la prévient que sa "maison passe à la télé":

"Ma mère m'appelle ensuite et me dit qu'ils sont venus rechercher Nordahl, revenu chez mes parents après sa garde vue", raconte Alexandra Lelandais. "À ce moment, je me suis dit qu'il n'avait vraiment pas de chance. Pour une fois qu'il était à un mariage… Je me suis retrouvée happée par tout ça. J'ai pris dix ans d'un coup".

Pendant les mois qui suivent, Alexandra Lelandais reste confiante et ne veut pas croire en la culpabilité de son frère. "Jusqu'au 14 février, je n'avais aucun doute sur son innocence", affirme-t-elle, précisant que la mère du prévenu a subi "un gros coup au moral" après les aveux. Depuis, Alexandra Lelandais est dans l'incompréhension la plus totale. "Pourquoi avouer six mois après? Comment peut-il avoir fait ça?".