Affaire Grégory: quel avenir pour Jacqueline Jacob?

Ce jeudi aux alentours de 17h, la justice devra rendra sa décision quant à un éventuel assouplissement du contrôle judiciaire de Catherine Jacob, mise en examen avec son mari Marcel pour l'enlèvement et la séquestration suivis de la mort de leur petit-neveu Grégory en 1984.

Trois jours seulement après avoir défendu son "alibi" devant la juge d'instruction, cette dernière avait demandé l'assouplissement du contrôle judiciaire qui la tient éloignée de son mari, également suspecté, et de leur domicile. Son avocat, Maître Fréderic Berna abondait d'ailleurs dans ce sens: "une mesure coercitive de contrôle, qui empêche notamment Mme Jacob de résider chez elle (...) n'est pas adaptée à la situation" expliquait-il.

La mise en cause des époux Jacob il y a cinq mois avait relancé l'affaire, au point mort depuis des mois. Ils n'avaient jamais été inquiétés auparavant et ont toujours affirmé être présents sur leur lieu travail au moment des faits. En revanche, Les deux septuagénaires sont soupçonnés d'avoir été les "corbeaux" auteurs de plusieurs lettres anonymes, très bien renseignées, et d'être impliqués dans le rapt et la mort de Grégory, dans le cadre d'un "acte collectif" qu'ils contestent.

Brièvement écroués en juin, ils ont depuis l'obligation de résider séparément et loin de leur domicile situé à Aumontzey dans les Vosges, un contrôle judiciaire que la chambre de l'instruction de Dijon avait refusé, fin octobre, de modifier.

