Affaire Grégory: Murielle Bolle demande à pouvoir rentrer chez elle

Murielle Bolle, personnage clé de l'affaire Grégory devenue suspecte, a demandé lundi à la cour d'appel de Dijon à pouvoir rentrer chez elle dans les Vosges, dont elle est tenue éloignée depuis sa mise en examen fin juin.

Ses avocats sont arrivés un peu avant 9h00, sans leur cliente, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, chargée d'examiner la requête. La réponse de la cour d'appel de Dijon devrait être rendue mercredi à 9h.

"L'argument qui avait été présenté pour le contrôle judiciaire était que des vérifications devaient être faites et qu'il fallait éviter des pressions sur les témoins. Ces vérifications, semble-t-il, ont été faites", a indiqué l'un de ses avocats, Me Jean-Paul Teissonnière, à l'issue de l'audience.

"Nous ne savons toujours pas dans le détail ce qui est reproché à Murielle Bolle. Il est urgent que cette procédure avance", a poursuivi le conseil, ajoutant qu'il comptait demander une reconstitution des faits et disant espérer que sa cliente soit à nouveau entendue "le plus rapidement possible".



En 1984, Murielle Bolle, alors adolescente, avait accusé son beau-frère Bernard Laroche, cousin du père de Grégory, du rapt du garçon de quatre ans retrouvé mort dans la Vologne, avant de se rétracter.