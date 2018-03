Affaire Grégory: la stylométrie, une méthode inédite pour tenter d'élucider le mystère

Trente ans après les faits et malgré de récents rebondissements, le mystère reste entier autour de la mort du petit Grégory Villemin. Claire Barbier, la juge qui instruit le dossier, aurait ordonné une nouvelle expertise stylométrique pour tenter d'en savoir plus sur l'auteur des fameuses lettres anonymes envoyées à la famille avant la mort de l'enfant, selon une information de l'Est républicain.

Discipline aux confins de la statistique et de la linguistique, la stylométrie, comme son nom l'indique, consiste à étudier le style d'un texte, à la différence de la graphologie qui revient à en étudier la graphie. Toutes deux permettent d'attribuer un texte donné à son auteur, en le comparant à d'autres écrits de sa main.

Dans le cas qui nous intéresse, la stylométrie pourrait permettre d'identifier le fameux corbeau, en rapprochant les quatre principales missives qui lui sont attribuées aux écrits de différents protagonistes et suspects du dossier. Les lettres vont également être comparées aux retranscriptions des appels anonymes reçus par la famille Villemin, afin de distinguer d'éventuelles caractéristiques communes dans la forme ou le contenu.

La France ne possédant pas encore d'expert en cette spécialité nouvelle, l'analyse "a été confiée à la société OrphAnalytics, basée à Verbier, en Suisse", note L'Est républicain. Le quotidien émet toutefois une réserve: "le document le plus important de l’affaire" ne comportant que quelques mots, "cela fait peu pour déterminer un style".

>> A LIRE AUSSI - Affaire Grégory: pourquoi appelle-t-on "corbeau" un dénonciateur anonyme?