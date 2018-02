Affaire Fiona: la fillette aurait été "violée et brûlée"

Dans le cadre du procès en appel de l'affaire Fiona devant les assises de la Haute-Loire au Puy-en-Velay, qui devrait faire la lumière sur les dramatiques circonstances de la disparition de la fillette en 2013, deux nouveaux témoignages pourraient mettre à mal la défense de la mère, Cécile Bourgeon.

Selon Le Progrès, il s'agit de deux gendarmes, qui, en juillet 2014, avaient émis un renseignement judiciaire sur la base de renseignements reçus d'une source inconnue. Dans ce dernier, les deux officiers rapportent les propos de Cécile Bourgeon. Celle-ci aurait confié à plusieurs co-détenus que la justice ne pourrait jamais retrouver le corps de la petite Fiona qui aurait été "violée puis brûlée vive". Une lettre qui aurait été écrite par Cécile Bourgeon raconterait l'entièreté de ces éléments. La lettre a depuis été détruite.

"Le soir des faits, Cécile et son concubin auraient consommé alcool et stups, ils l'auraient frappé, donné une douche froide avant qu'elle ne décède. La petite aurait été violée et brûlée", explique l'un des gendarmes à la barre.