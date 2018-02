Affaire Fiona: Cécile Bourgeon "pas en état" de se présenter au procès

Après deux heures de conciliabules entre avocats et magistrats vendredi matin, qui ont nourri des rumeurs de nouveau report du procès, le président de la cour d'assises, Étienne Fradin, a tranché: "on continue sans elle". Les débats ont donc repris avec l'audition d'un nouveau témoin et en présence seulement de Berkane Makhlouf, ex-compagnon de Cécile Bourgeon, dans le box des accusés.



