Affaire de l'enseignante agressée sexuellement: 5 élèves déférés

La professeure, qui a bénéficié d'une ITT de 10 jours, avait porté plainte le 27 novembre, accusant les cinq mineurs de s'être livrés quatre jours plus tôt à des attouchements sur elle en marge d'un exercice de confinement.

Aucun des élèves mis en cause n'est connu de la justice, avait précisé le parquet la semaine dernière. "Quelle que soit la qualification pénale retenue, encercler un professeur et le menacer est inacceptable" et "une procédure disciplinaire a été engagée, qui se terminera devant un conseil de discipline", avait également précisé l'inspection académique.

Le lycée Auguste-Renoir est un établissement général et professionnel qui accueille 1.000 élèves.