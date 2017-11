Affaire Alexia Daval: l'improbable piste du mari, la "rumeur" persistante

Quelques jours seulement après l'enterrement d'Alexia Daval, tuée alors qu'elle faisait son jogging, de nombreuses interrogations planent toujours sur cette épineuse affaire. Et comme à chaque affaire de ce type, de nombreuses rumeurs sont émises.

Cette fois-ci, c'est sur les réseaux sociaux que les internautes jouent les enquêteurs en herbe. Comme le souligne Sud-Ouest, le mari d'Alexia est de plus en plus pointé du doigt par des accusations. Le quotidien local cite comme exemple ce message publié sur un réseau social puis retiré peu après: "J’ai une copine qui a une amie dans la police qui sait qui a tué Alexia, on se croirait dans un film". Certains autres ont analysé les applications de running et en ont tiré des conclusions parfois hâtives.

