Accord de proximité, féminisation des noms... cinq nuances d'écriture inclusive

Dire "les lycéens sont en colère" signifie "les lycéens et les lycéennes sont en colère". Donc pour ne pas omettre ces dernières, les adeptes de l'écriture inclusive indiquent la présence des deux genres. Pour que masculin et féminin soient inclus et représentés, il existe plusieurs possibilités:

La mention par ordre alphabétique du féminin et du masculin, recommandé pour l'oral dans le guide du HCE. Par exemple: "elle et lui", "tous et toutes", "habitantes et habitants";



L'utilisation de points visant à inclure les deux genres en composant un mot avec: racine du mot + suffixe masculin + point milieu + suffixe féminin, auquel peut être ajouté un point et un "s" pour le pluriel. "Agriculteur et agricultrice" devient "agriculteur·rice", ou "agriculteur·rice·s" au pluriel, pour que "chacun·e" y soit représenté.e.



Lorsqu'il s'agit de pronom, la règle est la même: suffixe masculin + suffixe féminin. Exemple: "ceux·celles", "il·elle" et "il·elle·s" [voir la liste sur MotsClés.net].



Sur ces deux derniers points, plusieurs propositions rivalisent. Pour certains, le fait de placer le masculin prioritairement est problématique. La solution revient alors à faire fusionner les mots, pour plus de simplicité et pour qu'aucun des genres ne passe avant l'autre. "Agriculteur·rice·s" devient alors "agriculteurices". "Il·elle·s" devient "iels" et "ceux·celles" devient "celleux".