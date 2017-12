Accident d'un bus scolaire à Millas: le témoignage de la mère d'une victime

La collision d'un bus scolaire avec un train a fait le 14 décembre 5 morts et 18 blessés à Millas dans les Pyrénées-Orientales. Parmi les victimes, principalement des enfants. La mère de l'un d'entre eux, décédé, a rendu hommage dans les colonnes de L'Indépendant à son fils Allan, 12 ans. Passionné de football, il jouait au club de Saint-Féliu, une commune voisine de Millas.

"C’était son bus. Il le prenait tous les jours pour rentrer à la maison. C’était un jour comme les autres", explique sa mère au quotidien. "On a eu aucune information de personne. C’est une amie qui m’a appelée pour me dire qu’il y avait eu un accident. Et on a couru sur les lieux, mais on ne pouvait pas passer le dispositif. C’est après que l’on a su..."

Elle ajoute: "Là tout se mélange, la douleur, la question de savoir comment ça s’est passé, la colère aussi... et plein d’autres sentiments [...] Pour moi, mon fils était parfait voilà tout".