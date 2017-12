Accident de car scolaire: toutes les victimes ont été identifiées

L'identification des victimes de la collision entre un car scolaire et un train régional jeudi à Millas (Pyrénées-Orientales), qui a fait 4 morts et 20 blessés, est terminée, a annoncé vendredi la préfecture. "L'identification des victimes et l'information des familles a été faite dans la nuit de manière exhaustive", a ajouté à l'AFP une responsable de la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Le procureur de Perpignan Jean-Jacques Fagni avait évoqué jeudi soir la difficulté du processus d'"identification de ces jeunes victimes, compte tenu de l'état dramatique de certaines d'entre elles". Le car scolaire a été brisé en deux sous la violence du choc. Vingt-quatre personnes ont été impliquées dans l'accident, dont vingt enfants âgés de 13 à 17 ans, scolarisés au collège Christian-Bourquin de Millas.

La collision de Millas est l'un des accidents les plus graves survenus à un transport d'enfants depuis le drame de Beaune en 1982 (53 morts dont 44 enfants).

>> A LIRE AUSSI - EN VIDEO - Accident de Millas: le père d'un enfant témoin du drame raconte