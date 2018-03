A Lyon, une jeune femme meurt d'une otite malgré deux visites aux urgences

Pourtant, la jeune femme s'était rendue deux fois aux urgences la semaine précédant sa mort ; la première le 9 février, la seconde le 12 février. Mais selon sa mère, qui s'est temporairement établie à Lyon, Leana et ses amis "n'ont pas été pris au sérieux".

A sa première visite, relate Le Progrès, des antalgiques et des antibiotiques sont prescrits à la jeune fille, un "traitement adapté" selon le chef des urgences de l'hôpital, Karim Tazaourte. Mais deux jours plus tard, les médicaments n'ont toujours pas fait effet et Leana passe "la nuit à vomir". Elle se rend de nouveau aux urgences où elle patiente huit heures avant de voir un médecin, son cas n'étant pas jugé urgent.

Elle est finalement renvoyée chez elle avec un autre traitement antalgique, ses examens s'étant révélés "normaux". Elle mourra dix jours plus tard.

