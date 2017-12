A Charenton, une vieille dame escroquée par deux agents de surveillance

La confiance règne, mais, un jour, Jacqueline découvre que ses montres de luxe et sa bague de fiançailles ont été dérobées. Une enquête est ouverte et les deux agents sont placés en garde à vue. Ils ont depuis reconnu les faits et ont rendu les montres et la bague.

Selon Le Parisien, "ils ont également avoué avoir reçu de la vieille dame deux chèques d’un montant total de plus de 12.000 euros". L'information n'a toutefois pas été confirmée par la police. "Pour l’instant, il y a une suspicion d’abus de faiblesse", a expliqué au quotidien Hervé Gicquel, le maire de Charenton. "Si les faits sont confirmés, je prendrai toutes les dispositions en tant qu’employeur de ces deux agents".