A Calais, un employé municipal perd son œil à cause d’une blague qui a mal tourné

Une petite plaisanterie aux terribles conséquences. Un employé municipal de Boulogne a perdu l’usage d’un œil après avoir reçu sur le visage un jet du nettoyeur à haute pression qu’il utilisait pour nettoyer les trottoirs de la ville. Un malheureux accident survenu à cause d’un fêtard qui voulait "déconner", relate le quotidien Nord Littoral.

La scène s’est déroulée le 22 novembre 2015. Vers 6 heures du matin, l’employé municipal s’affaire à nettoyer les trottoirs de Calais avec son puissant jet d’eau pendant que d’autres terminent leur soirée. Il passe devant l’entrée d’une boîte de nuit, d’où sortent quelques clients éméchés pour fumer une cigarette, et pose son matériel quelques instants pour saluer une connaissance.

Durant ce court laps de temps, un fêtard s’empare du jet à haute pression pour "déconner". Surpris par la puissance du jet, l’homme ne parvient pas à contrôler l’engin qui finit par se retourner vers le visage de l’agent de la ville. Ce dernier est rapidement pris en charge par les pompiers et apprend ensuite qu’il souffre d’un œdème et d’un décollement de la rétine. Il perd l’usage de son œil droit quelques temps plus tard, ainsi que son emploi.