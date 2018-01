Bobigny: jugé pour avoir "pété les plombs" et poignardé à mort son enfant de 2 ans

Devant la cour, sa soeur le décrit comme "positif, accueillant", mais évoque aussi un homme "mesquin, manipulateur" et parfois "violent", qui l'a giflée à deux reprises lors d'une dispute. Elle se souvient également d'un homme "aimant" avec les enfants. "Je n'aurais jamais imaginé qu'il fasse ce qu'il a fait", dit-elle.

Son ex-compagne, partie civile au procès, avait porté plainte en 2013 pour violences et menaces de mort. "Si tu me quittes, je te tue, je n'ai pas peur de la prison, je n'ai plus rien à perdre, je tuerai notre fils", lui avait-il lancé. Le couple s'était rencontré en 2011. La jeune femme était tombée enceinte quelques mois plus tard et s'était installée chez lui.

Après plusieurs séparations, elle l'avait quitté définitivement fin 2013. Il s'était alors plaint de vivre loin de son fils et avait exprimé des désaccords sur son éducation.

Dans le box, l'homme insiste sur son "enfance normale" avec des "parents normaux". Un ami, cité par l'enquêtrice de personnalité, mentionne cependant un "père violent, strict et autoritaire". "Les fois où il a levé la main sur moi, je le méritais", estime l'accusé.

Le verdict est attendu vendredi.