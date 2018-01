A 82 ans, il prend l'autoroute à contresens, percute deux voitures et se tue

Un conducteur âgé de 82 ans est décédé mardi 2 janvier sur l'A9 entre Nîmes et Montpellier, rapporte le Midi Libre. Selon le quotidien, l'homme roulait à contresens et "est entré en collision avec plusieurs véhicules" au terme de sa course.

L'homme a fait demi-tour au péage de Gallargues. C'est à ce moment-là qu'il a emprunté l'autoroute à contresens puis a percuté deux véhicules.

Le conducteur d'une des deux voitures a été blessé légèrement. Il n'y a pas d'autres blessés à déplorer.