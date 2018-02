A 72 ans, il tente de rattraper un train, glisse et se fait couper une jambe

La scène se déroule à la gare de Melun aux alentours d'une heure du matin dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 février. Un homme âgé de 72 ans descend du train. Sur la voie, il se rend compte qu'il a "oublié sa sacoche dans la rame", explique Le Parisien.

L'homme décide alors de courir après le train et frappe "contre la vitre pour tenter de faire arrêter le convoi". Mal lui en a pris: l'homme glisse "entre le quai et les wagons et se fait couper la jambe", explique le site.

Transféré dans un hôpital parisien, l'homme a été soigné pendant plus d'une heure.