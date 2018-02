Il porte plainte contre son chirurgien après une pénoplastie ratée

Sébastien cherche alors à se soigner, mais les urgences lui conseillent de retourner chez son médecin. Ce dernier décide alors de lui retirer le Macrolane "à la main, dans son cabinet et sous anesthésie locale seulement", précise Le Parisien.

"Il s’agissait de faire des incisions à la base de mon pénis et de presser dessus pour faire sortir le liquide", indique Sébastien. "En tout il est intervenu à six reprises entre février et mai 2015. Ces manipulations inacceptables et incontrôlées ont totalement détruit mon pénis. Je ne peux pas oublier ces interventions barbares qui ont contribué à ma dépression".