27 blessés dans un accident de car scolaire, 3 collégiens en urgence absolue

Un grave accident de voiture impliquant un car scolaire et une voiture s'est produit ce jeudi peu après treize heures sur la RN24, au niveau de Eauze (Gers). La voiture, avec un homme seul à bord, et le car scolaire transportant 45 collégiens en classe de troisième et 4 accompagnateurs se sont percutés de front, rapporte La Dépêche.

Un bilan provisoire fait état de 27 blessés. Parmi eux, trois enfants ont été placés en urgence absolue pour des blessures à l'abdomen, dont deux ont été transportés par hélicoptère vers Toulouse. Leur pronostic vital ne serait toutefois pas engagé.

Selon les informations de BFMTV, l'automobiliste n'a pas respecté une priorité et a percuté le car de plein fouet. De premiers contrôles toxicologiques effectués sur les deux conducteurs se seraient avérés négatifs.



Le plan NOVI (Nombreuses victimes) a immédiatement été activé par la préfète du Gers. Une centaine de pompiers, gendarmes et le SMUR des Landes ont été dépêchés sur place.

Trois cellules psychologiques ont également été mises en place.