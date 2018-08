3 moyens d’observer Mars ce soir dans le ciel

Un événement exceptionnel qui ne se reproduira pas avant 2287. Ce mardi soir, Mars atteindra son point le plus proche de la Terre depuis 15 ans, et sera donc observable mieux que jamais car elle apparaîtra plus grosse et plus brillante, d'après la Nasa, l'agence spatiale américaine.

Il sera possible d’observer Mars à l'oeil nu si le ciel est dégagé. Mais en utilisant un téléscope, vous augmentez vos chances d'admirer la belle teinte rouge-orangée de la planète. Enfin, il est toujours possible de suivre cet événement via le direct de la Nasa. L'agence spatiale américaine met à disposition un flux en ligne depuis l'observatoire Griffith de Los Angeles.