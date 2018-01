123 détenus de la prison de Fleury-Mérogis refusent de regagner leur cellule

Selon cette source, la tension qui règne à Fleury, la plus grande maison d'arrêt d'Europe avec plus de 4.300 détenus, avait déjà conduit à renforcer la sécurité, avec des Eris, qui sont "en situation de renfort sur un autre bâtiment de la prison".

Le mouvement national de blocage des prisons perturbe les parloirs et les promenades, selon cette source. "Les détenus ont montré leur colère, en tapant sur les portes, en insultant le personnel" et les Eris ont été déployés pour "éviter tout débordement" et faire du "maintien de l'ordre".