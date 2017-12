12 ans de réclusion pour avoir tué un jeune cambrioleur d'une balle dans le dos

Le 9 août 2014, vers 5 heures, cet homme "solitaire, réservé, irascible" avait été réveillé par du bruit dans la cour de sa ferme isolée.

Il était sorti de son domicile en robe de chambre et en pantoufles, muni de sa carabine chargée, et avait surpris deux jeunes de 19 ans, non armés, venus pour lui voler un compresseur.

Il avait alors tiré, touchant mortellement dans le dos la victime, tandis que son ami réussissait à s'enfuir.