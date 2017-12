Vol à 350.000 euros: Philippe "assume complètement" le recours à un avion privé

Edouard Philippe "assume complètement" le recours à un vol privé à 350.000 euros entre Tokyo et Paris pour le ramener, lui et sa délégation, de Nouvelle-Calédonie, a-t-il affirmé mercredi matin, reconnaissant qu'il est "compliqué" et "cher" de déplacer un Premier ministre.

"C'est compliqué de déplacer le Premier ministre, et c'est cher. Je comprends parfaitement à la fois la surprise et les interrogations que se posent les Français", a-t-il déclaré sur RTL, justifiant notamment le vol par le besoin d'être de retour en métropole avant le départ d'Emmanuel Macron en Algérie le 6 décembre au matin.

Interrogé sur le fait de savoir si l'affrètement par ses services d'un vol privé entre Tokyo et Paris était une erreur, le Premier ministre a répondu par la négative: "Je l'assume complètement cette décision, je l'assume tellement que je veux l'expliquer". "On savait qu'il n'y avait pas de vol commercial à l'heure où on allait rentrer. Et on savait qu'il fallait rentrer pour un élément impératif qui est que le président partait le mercredi matin de notre retour", s'est-il défendu.

"La règle, c'est que dans toute la mesure du possible on essaie de faire en sorte que le Premier ministre ou le président de la République soit sur le territoire national", a plaidé M. Philippe.