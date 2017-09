Voici le cadeau "très personnel" qu’a offert Chirac à Macron

Jacques Chirac a visiblement apprécié la visite d’Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont rencontrés le 21 juillet dernier, chez le couple Chirac, à Paris. Pour le remercier de sa venue, l’ancien président de la République a offert un présent très spécial à l’actuel locataire de l’Elysée, rapporte Le Figaro.

Cette visite a eu lieu au domicile du couple Chirac, en compagnie de leur fille Claude qui affirme que ses parents ont apprécié cette première rencontre avec Emmanuel Macron.

"Un moment de grande qualité et de grande courtoisie", confie-t-elle. "Ça s'inscrit dans une courtoisie très républicaine qui à l'évidence a du sens pour le président Macron". Brigitte Macron et Bernadette Chirac auraient d’ailleurs longuement discuté et les deux chefs d’Etat ont "abordé de nombreux sujets" ajoute Claude Chirac.