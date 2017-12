Une députée LREM choque en se plaignant de vivre avec seulement ... 5000 euros

Certains députés et députées ont cependant nuancé ces propos: "Face à une aide soignante, on sait qu’on ne peut pas dire ça. Je ne vais pas me plaindre de gagner 5000 euros par mois", indique un autre député LREM.

Sur Twitter, les internautes ont vivement réagi. La militante féministe Caroline De Haas a notamment ironisé: "Le plus incroyable, c’est que la même députée va défendre la baisse du SMIC, jugé 'trop élevé' (1150€)".



En France, rappelle Le Monde, le salaire moyen s'élève à 2.225 euros net et le salaire médian à 1.797 euros. Depuis cinq ans, le revenu annuel des députés atteint quant à lui approximativement les 59.000 euros, contre 22.420 euros pour celui des Français.