Un proche de Laurent Wauquiez dérape sur la sécurité et l'Islam

Ses propos passent mal. Dans un article de Mediapart, Aurane Reihanian, un proche de Laurent Wauquiez, a dérapé sur la sécurité et l'islam. Âgé de 24 ans, celui qui est président des Jeunes avec Laurent Wauquiez explique que "la première génération de musulmans, ils ont bossé. Ils ne brûlaient pas des voitures comme leurs enfants". Plus loin, il poursuit: "les jeunes de banlieue tournent mal parce qu’ils n’ont pas de racines".

Aurane Reihanian accuse aussi l'idéologie "soixante-huitarde anti-prison, anti-police, égalitariste" d'avoir "détruit la France": "Pourquoi nous rabâcher constamment l’histoire de la colonisation dans les manuels scolaires alors que l’histoire glorieuse de notre pays est mise sous le tapis?", fustige-t-il.



>> A LIRE AUSSI - EN VIDEO - Comment Wauquiez contourne l'interdiction d'installer une crèche au siège de sa région

Dans un mail qu'il a adressé à Mediapart et qui a été dévoilé par Le Lab d'Europe 1, Aurane Reihanian dément avoir fait ces déclarations: "Je n’ai pas prononcé cette phrase de la sorte", explique-t-il. "L’idée était de vous expliquer que les musulmans de la première génération avaient travaillé et s’étaient intégrés sans avoir de revendications communautaristes et sans sombrer dans la délinquance et qu’à cette époque, on ne brûlait pas des voitures".