Un maire communiste français empêché d'entrer en Israël en raison de son soutien au boycott

Dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi, M. Leclerc a confirmé s'"être vu notifier par Israël son empêchement d'aller à Jérusalem" après "six heures de rétention et six (heures) d'interrogatoire". "Les raisons invoquées" pour justifier ce refus "sont la connaissance de Palestiniens, le soutien aux prisonniers politiques", affirme-t-il. "L'ambassade de France en Israël et le consulat à Jérusalem sont intervenus en (ma) faveur" mais "l'État d'Israël a maintenu son refus et (m)'a expulsé".

"Cette situation marque un raidissement de la position de l'État d'Israël à l'égard de celles et ceux qui agissent pour le droit des Palestiniens à disposer d'un État libre et indépendant. Cette situation d'arbitraire est intolérable", a-t-il dénoncé.

La campagne mondiale non-gouvernementale BDS entend faire pression sur Israël pour mettre notamment fin à l'occupation des Territoires palestiniens, jugée illégale par la communauté internationale. Ce mouvement s'inspire de la lutte menée contre le régime de l'apartheid en Afrique du sud.

Le gouvernement israélien combat de son côté farouchement tout ce qui ressemble à une entreprise de boycott, qu'il assimile à une menace stratégique et dénonce comme une remise en cause de la légitimité de l'Etat d'Israël.