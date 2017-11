Un Français sur deux incapable de citer le nom de son maire

Les maires des communes rurales sont les mieux connus de leurs administrés qui citent leur nom à 61%, devant ceux des "villes isolées" (53%), des "villes-centre" (48%), des banlieues "aisées" (42%) et des banlieues "populaires" (38%).

Dans les villes de plus de 15.000 habitants, 69% des personnes interrogées "connaissent le nom de leur maire", contre 31% qui ne le connaissent pas ou fournissent des réponses erronées.

Enfin, dans la perspective des élections municipales de 2020, les Français interrogés sont aussi nombreux à souhaiter que leur maire soit réélu (50%) et à l'inverse que son mandat ne soit pas renouvelé (50%).

Enquête réalisée en ligne et par téléphone du 6 au 8 novembre auprès de 1.013 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.