Stéphane Bern chargé d'une mission de préservation du patrimoine par l'Elysée

A l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end, le président Emmanuel Macron a confié une mission sur la préservation du patrimoine français à Stéphane Bern, animateur de France 2 et ami du couple présidentiel.

Au cours des six prochains mois, l'homme de télévision que l'on savait surtout passionné par l'histoire et les têtes couronnées, devra identifier les monuments en péril sur notre territoire et proposer des financements pour assurer leur entretien, selon les informations d'Europe 1 confirmées par l'animateur à l'AFP.

"Je ferai cela en plus de mon travail, bénévolement, et s'il y a des réunions, je les ferai chez moi", a-t-il déclaré.