Robert Ménard sort de nouvelles affiches choc à Béziers

Citius altius fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. Où s'arrêtera le maire de Béziers, Robert Ménard, dans ses campagnes destinées à choquer l'opinion pour faire parler des "causes" qu'il défend ? Après sa lutte contre l'arrivée de réfugiés dans sa ville, l'armement de sa police municipale, des statistiques ethniques dans les écoles de sa ville, le maire a une nouvelle lubie: le TGV. Il veut qu'un train à grande vitesse desserve sa ville, et n'hésite pas à faire le buzz sur des thèmes sensibles pour plaider sa cause. Pas certain que cela fonctionne.

Après avoir placardé Trump et Kim-Jong-Un partout dans la ville, sa dernière affiche en date représente une femme ligotée sur des rails, promise à une mort certaine avec un train arrivant au loin, et la légende soi disant humoristique: "Avec le TGV, elle aurait moins souffert".