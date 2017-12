Rétro 2017: victoire de Macron et partis en lambeaux, retour sur l'année politique

Un chef de l'Etat sortant renonçant à se représenter, un ancien président au tapis, trois ex-Premiers ministres éliminés et l'élection du plus jeune chef de l'Etat de l'histoire, dynamitant au passage les grands partis de droite et de gauche: en politique, en 2017, tout a changé.

La vie politique hexagonale possédait déjà une longue habitude des revirements, sous le slogan "sortez les sortants" lancé dès les années 1950 par Pierre Poujade. A l'exception de celle de 2002-2007, aucune majorité parlementaire n'a été reconduite en France depuis 1978. Mais la cuvée 2017, marquée du sceau de ce "dégagisme" théorisé par Jean-Luc Mélenchon, a battu tous les records.