Renaud Muselier porte plainte contre le dernier budget de François Hollande

Le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier (LR) va porter plainte contre le dernier budget du quinquennat de François Hollande, qui constitue "une fraude" selon lui, a-t-il annoncé dans Le Journal du Dimanche. Le successeur de Christian Estrosi à la tête du Conseil régional a l'intention de déposer lundi 11 septembre une plainte pour "faux et usage de faux en écriture publique" auprès du procureur de la République à Marseille.

Sa plainte, que l'AFP a pu consulter, s'appuie sur l'audit de la Cour des comptes publié en juin 2017 qui indique, au sujet du dépassement du déficit défini dans le programme de stabilité européen, que "la prévision de recettes [de la dernière loi de finances] apparaît surestimée et les dépenses manifestement sous-évaluées".

La Cour précise, souligne Renaud Muselier dans sa plainte, que "la prévision de l'ensemble des recettes publiques, fiscales et non fiscales, serait ainsi surévaluée de l'ordre de 2 milliards d'euros". "L'analyse à laquelle a procédé la Cour a révélé que des biais de construction importants ont affecté la sincérité de la loi de finances et du Programme de stabilité d'avril 2017", dit le président de la région PACA.