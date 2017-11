Remaniement: Benjamin Griveaux, nouveau porte-parole du gouvernement

Emmanuel Macron et son Premier ministre Edouard Philippe auraient choisi de nommer Benjamin Griveaux en tant que porte-parole du gouvernement, annonce BFMTV ce mardi soir. Christophe Castaner devait laisser sa place car il a en effet il a pris, la semaine dernière, la tête du parti La République en marche. Reste à savoir si ce dernier sera maintenu à son poste de secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement.

Benjamin Griveaux, figure de la jeune garde macronienne et élu député du Xe arrondissement de Paris aux législatives, va ainsi quitter son poste de secrétaire d'Etat auprès de Bruno Le Maire à Bercy. Il s'est lancé en politique au PS en 2008 et est devenu conseiller municipal de Chalon-sur-Saône et conseiller général de Saône-et-Loire.

Après un passage au ministère de la Santé il a ensuite travaillé dans le privé avant de se relancer en politique aux côtés d'Emmanuel Macron fin 2015.

Plus d'informations à suivre.

