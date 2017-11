Remaniement: Delphine Gény-Stephann, Benjamin Griveaux et Olivier Dussopt entrent au gouvernement

Delphine Gény-Stephann, l'une des dirigeantes de Saint-Gobain, devient secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Fidèle à la promesse de faire figurer des membres de la "société civile" dans le gouvernement, Edouard Philippe et Emmanuel Macron ont donc fait appel à cette vice-présidente du planning et de la stratégie de Saint-Gobain et membre du conseil d'administration de Thales. Agée de 49 ans, elle n'est pas néophyte en politique: elle a passé plus d'une décennie à Bercy jusqu'en 2005.