Qui est Alexandre Djouhri, l’homme qui a provoqué la colère d'Emmanuel Macron à Alger?

Emmanuel Macron est en colère. Les faits remontent au 6 décembre dernier. Lors de son déplacement officiel à Alger, le président a organisé un dîner à l'ambassade de France.

Emmanuel Macron a alors piqué une "saine colère" en voyant arriver à sa soirée le sulfureux Alexandre Djouhri, que Le Monde a surnommé "le petit caïd devenu l’encombrant ami de Sarkozy".

Selon Le Canard enchaîné du mercredi 13 décembre, Alexandre Djouhri est arrivé à la "réception offerte" par le président avec un "carton d'invitation aux couleurs de la République".

Selon un porte-parole de l'Elysée cité par l'hebdomadaire satirique, "il a été invité par l'ambassade". La source poursuit: "Ce n'est pas la première fois que ce monsieur tente de croiser le Président. [...] [Cette insistance] a mis [Macron] en colère".

Proche de l'Elysée pendant les mandats de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, Alexandre Djouhri a été l'"intermédiaire officieux de l'État sur des dossiers de vente d'armes de la France au Moyen-Orient et en Afrique" selon Le Lab d'Europe 1 et a été cité dans l’enquête sur un possible financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy.