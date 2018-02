"Qu'avez-vous fait de vos attributs qui défrayent la chronique?": la violente charge de Brigitte Bardot contre Nicolas Hulot

Les mots sont forts, la charge violente. Dans une lettre ouverte publiée ce vendredi sur son compte Twitter et destinée au ministre de la Transition écologique, Brigitte Bardot s'en prend vertement à la politique menée par Nicolas Hulot.

"Les harcèlements dont vous faites l'objet ne sont certainement pas destinés à la protection des animaux dont vous semblez avoir oublié l'existence", commence la créatrice de la fondation qui porte son nom, dans une allusion sans détour au scandale sexuel dans lequel est englué le ministre de l'Ecologie depuis la parution d'une enquête d'Ebdo. L'article mentionnait notamment une plainte pour viol déposée contre l'homme politique en 2008 avant d'être classée sans suite trois mois plus tard.

Brigitte Bardot reproche au ministre son inaction, selon elle, sur le front de la défense animale. Et plus particulièrement l'annulation d'une table ronde qui devait avoir lieu en janvier et avait pour but de discuter des "graves et urgents problèmes concernant les animaux".

"Des promesses, toujours des promesses, de la mollesse, toujours de la mollesse, vous nous décevez grave, qu'avez-vous fait de vos attributs qui pourtant défrayent la chronique, Monsieur le Ministre?" conclut BB.