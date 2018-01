Limitation à 80km/h: quand Edouard Philippe était arrêté pour...excès de vitesse

Pourtant, dans un article publié par Le Lab d’Europe 1 en octobre 2015, on apprend que le comportement sur la route de celui qui était alors député-maire du Havre était loin d'être irréprochable. Flashé à plus de 150km/h sur l'autoroute A13, non-loin de Rouen, au volant d'un véhicule de la ville, le proche d'Alain Juppé avait conduit depuis Paris dans le cadre d'un déplacement professionnel. Son permis de conduire avait immédiatement été suspendu. Malgré tout, l'édile avait assumé la situation et avait, dans un communiqué, tenu à jouer la transparence:

"Conformément à la législation en vigueur relative aux excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, et aucune autre infraction au code de la route n'ayant été constatée, mon permis de conduire a été suspendu pour une durée de 72 heures. La gendarmerie nationale m'a également informé de ce que cette infraction impliquera une amende forfaitaire, un retrait de 4 points sur mon permis, une mesure de suspension administrative de ce permis et une mesure complémentaire qui fera l'objet d'une décision du tribunal de police."

Un mea-culpa conclu par une promesse politique: "Si je choisis de la rendre publique, c'est que nos concitoyens attendent légitimement de leurs élus l'exemplarité." Dont acte.