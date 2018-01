Propreté à Paris: Hidalgo aurait dépensé 224.000 euros pour un rapport de 14 pages

La note est salée. La Mairie de Paris aurait dépensé 224.580 euros pour connaître l’avis des habitants de la capitale sur l’état des rues, selon le Canard Enchaîné dans son numéro du mercredi 31 janvier. Le montant proviendrait du rapport d'une mission d'enquête du Conseil de Paris, présidée par une élue de l'opposition.

L’hebdomadaire indique que l'Ifop et l'agence de communication Planète publique ont organisé sept commissions composées de 15 habitants chacune. Lors de ces conférences citoyennes, les habitants sélectionnés devaient réfléchir sur l’état de leur ville et la façon dont pouvait être améliorée la propreté des rues. Les réflexions des citoyens ont ensuite été résumées dans un rapport de 14 pages, dont le Canard Enchaîné livre quelques extraits.

Entre formules alambiquées et évidences, les conclusions du rapport ont de quoi laisser sceptique. "La perception de la propreté à Paris se fonde en négatif sur des constats relatifs à la malpropreté", peut-on lire. Ou encore: la multiplication des fêtes et l'afflux de touristes sont synonymes de "nuisances et de déchets sur la voie publique".