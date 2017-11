"On n’est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde": la phrase choc de la ministre de la Santé

C'est une petite phrase qui a déclenché une grande polémique. Agnès Buzyn, ministre de la santé, était l'invitée mardi 21 novembre de l'association des journalistes de l'information sociale. Lors de cette réunion, elle est revenue sur une promesse de campagne d'Emmanuel Macron: rembourser intégralement les frais d'optique dès 2022.

Selon Le Figaro, c'est à ce moment que la ministre aurait alors lancé: "On n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde ou des verres antireflet qui filtrent la lumière bleu". Une phrase qui signifie, donc, que les soins ne seront pas tous remboursés: "Le but est de se mettre d'accord sur un panier de soins nécessaires, et que tout le monde puisse y avoir accès".

Comme l'a remarqué Le Parisien, "la déclaration a fait réagir sur les réseaux sociaux": "plusieurs internautes ont estimé que la phrase montrait un certain mépris envers les personnes modestes".