Nicolas Hulot tacle Ségolène Royal sur son nouveau poste

Récemment nommée ambassadrice pour les pôles Arctique et Antarctique, Ségolène Royal a évoqué son nouveau poste dans l'édition du 23 novembre de Paris Match. Par le plus grand des hasards, Le Point de cette semaine raconte comment Nicolas Hulot, qui a succédé à Ségolène Royal au ministère de l'environnement, ne supporterait plus les "conseils" qu'elle lui donne sur la transition écologique.

Nicolas Hulot dirait en effet en privé: "Ambassadrice chargée des pôles Sud et Nord n'est visiblement pas un job à plein temps si j'en juge par le temps qu'elle consacre à s'occuper de politique. À sa décharge, j'imagine qu'il est très difficile d'avoir été ministre et de ne plus l'être".

Selon Le Point, Hulot serait énervé par les "SMS dont elle inonde en permanence [s]es deux secrétaires d'État". Ségolène Royal, de son côté, entend bien continuer à conseiller Hulot en écologie: "Je n’ai pas sacrifié cinq ans de ma vie pour que tout soit détricoté", a-t-elle déclaré à Matignon selon Paris Match.