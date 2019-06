Neuf enfants victimes d'un coup de chaud à la cantine dans les Ardennes

Le maire a donc décidé que le repas du jeudi 27 juin serait donné dans une salle polyvalente climatisée, tandis que l'école maternelle de Renwez resterait elle fermée jusqu'à la fin de la semaine, relate Franceinfo. De telles mesures sont prises un peu partout sur le territoire, pour éviter justement ce genre d'incident, puisque les Ardennes font partie des 65 départements français à avoir été placés en vigilance orange canicule par Météo France.

Avec des périodes de canicule de plus en plus fréquentes et durables, la question de l'isolation des bâtiments publics devrait très certainement alimenter les débats durant les prochains mois. Même si l'on imagine déjà que beaucoup d'enfants ont des solutions toutes trouvées : piscine toute la journée, et glaces à la cantine comme au goûter !