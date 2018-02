Mort de l'eurodéputé FN Edouard Ferrand à l'âge de 52 ans

Le député européen Front national Edouard Ferrand est mort jeudi soir à Paris des suites d'une longue maladie à l'âge de 52 ans, a annoncé vendredi son parti politique.

Dans un communiqué, le Front national a salué un "ardent défenseur des valeurs traditionnelles et de la ruralité", un "parlementaire exemplaire, dévoué et (qui) menait avec énergie la délégation française du groupe ENF (Europe des nations et des libertés) au Parlement européen".

Docteur en science politique, écrivain, historien, et "passionné par le Liban", selon le FN, il était père de cinq enfants et député au Parlement européen depuis 2014.